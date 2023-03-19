Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Торговля и обработка. Названы лидирующие сферы малого бизнеса в Омске

19 марта 2023, 04:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Малый бизнес в Омской области заработал 278 млрд руб за год

Больше всего зарабатывают в малых предприятиях сотрудники сфер здравоохранения и социальных услуг.

Малые предприятия Омской области по итогам прошлого года сохранили свои позиции в экономики региона. Местные статистики проанализировали показатели организаций за 2022-й.

Малый бизнес создал 15% областного оборота, что составило свыше 278 миллиардов рублей. Фирмы обеспечили занятости 11% работников, то есть почти 56 тысяч человек.

Лидирующие направления: розничная и оптовая торговля (40% от оборота малых предприятий) и обрабатывающие производства (более 20%).

Средняя зарплата сотрудника малого предприятия — свыше 42 тысяч рублей, это на 15% выше, чем было в 2021 году. Больше всех зарабатывали сотрудники сфер здравоохранения и социальных услуг (почти 60 тысяч рублей), информации и связи (51,5 тысяч рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (около 51 тысячи рублей).

#Торговля#Статистика#Омскстат#Малый бизнес#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
Сегодня, 08:15
Не убирайте пуховики. В Омске резко наступит «январь»
Сегодня, 06:07
Добавят установку для свай. В Омске оказалось сложнее строить школу
Вчера, 06:26
Первое заседание. В Омске судят «дорожников» за картельный сговор
Вчера, 05:43
Шел третий день. Омичи пожаловались на проблемы с водой
Сегодня, 06:51
Не луком единым. Какие продукты подорожали в Омске к весне
Сегодня, 03:48