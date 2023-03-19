Торговля и обработка. Названы лидирующие сферы малого бизнеса в Омске

Средняя зарплата сотрудника малого предприятия — свыше 42 тысяч рублей, это на 15% выше, чем было в 2021 году. Больше всех зарабатывали сотрудники сфер здравоохранения и социальных услуг (почти 60 тысяч рублей), информации и связи (51,5 тысяч рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (около 51 тысячи рублей).