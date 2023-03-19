Торговля и обработка. Названы лидирующие сферы малого бизнеса в Омске

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Малые предприятия Омской области по итогам прошлого года сохранили свои позиции в экономики региона. Местные статистики проанализировали показатели организаций за 2022-й.
Малый бизнес создал 15% областного оборота, что составило свыше 278 миллиардов рублей. Фирмы обеспечили занятости 11% работников, то есть почти 56 тысяч человек.
Лидирующие направления: розничная и оптовая торговля (40% от оборота малых предприятий) и обрабатывающие производства (более 20%).
Средняя зарплата сотрудника малого предприятия — свыше 42 тысяч рублей, это на 15% выше, чем было в 2021 году. Больше всех зарабатывали сотрудники сфер здравоохранения и социальных услуг (почти 60 тысяч рублей), информации и связи (51,5 тысяч рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (около 51 тысячи рублей).