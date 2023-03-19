Стригли, чинили и строили. За год омичам оказали услуг почти на 18 млрд руб

Отметим, на территории области находятся 53 тысячи многоквартирных и 250 тысяч индивидуальных жилых домов, а также более 10 тысяч километров водопроводных сетей, две тысячи километров канализационных, 2,5 тысячи километров тепловых и паровых сетей, около четырех тысяч километров городских улиц, проездов, набережных.