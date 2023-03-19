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Стригли, чинили и строили. За год омичам оказали услуг почти на 18 млрд руб

19 марта 2023, 09:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Сфера ЖКХ в Омской области за год принесла 40,5 млрд руб

А сфера ЖКХ за тот же период заработала вдвое больше.

В этом году день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают 19 марта. Омскстат опубликовал данные об отрасли в честь профессионального праздника.

В регионе работают более пяти тысяч объектов бытового обслуживания и свыше 1 200 приемных пунктов на оказание услуг (парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские и т. д.).

В прошлом году омичам оказали услуг на 17,7 миллиарда рублей. Самые популярные запросы: техобслуживание машин, ремонт и строительство жилья, парикмахерские и косметические услуги.

В сфере ЖКХ работают 19,5 тысяч жителей региона. Финансовый показатель за 2022 год — 40,5 миллиардов рублей.

Отметим, на территории области находятся 53 тысячи многоквартирных и 250 тысяч индивидуальных жилых домов, а также более 10 тысяч километров водопроводных сетей, две тысячи километров канализационных, 2,5 тысячи километров тепловых и паровых сетей, около четырех тысяч километров городских улиц, проездов, набережных.

#Статистика#Омскстат#ЖКХ#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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