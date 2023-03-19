Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона

Вопросом грядущего потепления озаботились и в омском городском совете. На комитете по ЖКХ депутаты спросили дорожников, «поплывет город или нет». Возможных мест подтоплений в этом году вдвое больше, чем год назад. В деталях описываем ответ чиновников. На этом же заседании стало известно, где в Омске установят снегоплавильную станцию, альтернативу снежным полигонам.