Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Неделя началась с новости о том, что на здании омской кадетской школы-интерната установили мемориальные доски участникам СВО. Александр Хохлов и Станислав Черкашин были выпускниками заведения. Они погибли в ходе специальной военной операции. Под конец рабочей недели стало известно о прощании с еще одним омичом. В зоне СВО погиб уроженец села Мельничное Дмитрий Василенко, он был членом ЧВК «Вагнер». Посмертно награжден Медалью за отвагу.
Семьям мобилизованных представили новые льготы. На этот раз меры коснулись занятий в спортивных школах. Ряд учреждений будет предоставлять услуги бесплатно родственникам участников СВО. Подробности здесь.
В омском академическом театре драмы решили поставить спектакль о событиях на Донбассе. Инициатор — актер Степан Дворянкин, недавно вернувшийся из зоны СВО.
На омские оборонные заводы продолжают искать сотрудников. Сейчас на предприятия требуются 2,4 тысяч работников. Им предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей.
Неделя была «богата» на преступления и громкие судебные разбирательства. Подготовили дайджест самого интересного:
Снег в Омске начал таять. Первый инцидент из-за этого уже произошел. Во вторник во дворе школы №133 на голову 11-летнего мальчика упала наледь. Ребенка госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело о халатности. После происшествия омские учреждения образования решили проверить.
В этот же день губернатор Александр Бурков рассказал полпреду Анатолию Серышеву о подготовке региона к паводку и пожароопасному периоду.
Вопросом грядущего потепления озаботились и в омском городском совете. На комитете по ЖКХ депутаты спросили дорожников, «поплывет город или нет». Возможных мест подтоплений в этом году вдвое больше, чем год назад. В деталях описываем ответ чиновников. На этом же заседании стало известно, где в Омске установят снегоплавильную станцию, альтернативу снежным полигонам.
Активные омичи уже начали пользоваться оттепелью. Мужчина проплыл по Иртышу на каноэ. У нас даже видео есть. Еще одна группа энтузиастов сплавились на надувных лодках по полынье.
Остается актуальной тема перекрытия Ленинградского моста. В дептрансе на неделе разъяснили правила проезда перекрестка на Ленинградской площади. В пятницу горожанам рассказали о ходе работ на объекте. И в этот же день опубликовали график ограничения движения — он здесь.
О ремонте дорог. Погода мешает дорожникам приступить к активным действиям. Температура не позволяет использовать горячий асфальт, пока в ход идут щебень и асфальтобетонный гранулят. Планы на будущее уже известны.
Тем временем омичи продолжают жаловаться на общественный транспорт. Прокуратура получила массу обращений в адрес местных перевозчиков. Горожанам приходится долго ждать на остановках.
Жители еще одного дома в Нефтяниках пожаловались на угрозу обрушения. Трещинами покрылась многоэтажка на 50 лет Профсоюзов, 97. Позже выяснилось, ремонт фасада запланирован лишь на 2032–2034 годы. Горожанам предложили открыть спецсчет или признать дом аварийным. Однако и в этих случаях моментально проблема не решится.
Прокуратура взяла на контроль строительство здания для переселенцев из ветхого жилья. Подрядчик отстает от графика на 6-й Станционной, где возводит многоэтажку.
В региональном минимущества готовят проект «Один рубль за квадратный метр». Объекты, которые не используются или находятся в неудовлетворительном состоянии будут предоставлять потенциальным арендаторам на торгах. Начальный размер платы: 1 рубль за «квадрат». Договор будут заключать не менее чем на 49 лет.
В Омской области на треть снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель на 44% ниже эпидемического порога. В начале недели такие данные представил Роспотребнадзор. Однако коронавирус продолжает держаться на уровне в примерно 180 случаев ежедневно. А в четверг в регионе зарегистрировали сразу четырех пациентов с корью. Носители инфекции приехали из Томска и заразили дома двух детей.
В субботу главный санитарный врач Омской области распорядился проверить иммунитет населения. Мониторинг поручено организоваться министру здравоохранения Александру Мураховского. Мы объясняем, что это значит.
В омских школах и детских садах острая нехватка педагогов. Сейчас требуются 787 преподавателей. Известно, в какие именно учреждения нужны специалисты. Город55 попытался выяснить, чем обернется кадровый дефицит и почему молодые учителя не спешат в школы.
На фоне этих новостей губернатор Александр Бурков сообщил об увеличении начинающим специалистам оклада в два раза. Мера начнет действовать с марта. На 2023 год для омских первоклассников подготовили более 15,5 тысяч мест. Родителям объяснили, почему не стоит отдавать ребенка в 1 класс в возрасте младше 6,5 лет.
16 марта выяснилось, на патриотическое воспитание школьников потратят 40 миллионов рублей. Публикуем подробности. А еще мы подготовили гайд: как записать ребенка в 1 класс.
Священнослужители иногда попадают в скандалы. Например, неделю назад в Омске обвинили 35-летнего иерея храма Нерукотворного Образа Спасителя в развратных действиях сексуального характера в отношении детей. Город55 решил разобраться в том, как устроена кадровая система в епархии, кто контролирует священников, и можно ли вовремя обнаружить проблему. Это интересно:
Город55 опубликовал рейтинг самых влиятельных людей Омской области. Состав за год заметно изменился. Например, список покинули экс-депутаты Госдумы Виктор Шрейдер и Андрей Голушко. А вот ключевые параметры остались те же: мужское большинство, депутаты, бизнесмены, чиновники, представители федеральные структуры. Влиятельных омичек оказалось всего семь. Представляем ТОП-100:
В начале недели форвард омского «Авангарда» Корбэн Найт рассказывал, почему его звено показало низкую результативность в дерби. Тогда болельщики и игроки могли только предполагать, какой соперник выпадет омичам во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Ситуацию комментировал главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.
14 марта противник стал известен — магнитогорский «Металлург». И первый матч уже прошел 17 марта. «Авангард» выиграл на домашней арене со счетом 2:1. Следующая игра 19 марта.