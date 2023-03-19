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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Штраф за фото. На омичку за рулем пожаловались прохожие

19 марта 2023, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичку оштрафовали за парковку после фотографии в соцсетях

Сотрудники ГИБДД обратились к омичам после инцидента.

В официальную группу региональной Госавтоинспекции прислали фото. На снимке: автомобиль припаркован на месте для инвалидов. Автор обращения рассказал, что обратил внимание на нарушение возле дома №4 по улице Челюскинцев.

Правоохранители выяснили, кто в этот день управлял авто. Водителем оказалась 38-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело за неправильную парковку. Нарушителю назначен штраф — 5 000 рублей.

Сотрудники ГИБДД обратились к омичам с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

#Парковка#Штраф#ГИБДД#Соцсети#Общество#Новости#Омск
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