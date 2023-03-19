Штраф за фото. На омичку за рулем пожаловались прохожие

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В официальную группу региональной Госавтоинспекции прислали фото. На снимке: автомобиль припаркован на месте для инвалидов. Автор обращения рассказал, что обратил внимание на нарушение возле дома №4 по улице Челюскинцев.
Правоохранители выяснили, кто в этот день управлял авто. Водителем оказалась 38-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело за неправильную парковку. Нарушителю назначен штраф — 5 000 рублей.
Сотрудники ГИБДД обратились к омичам с просьбой соблюдать правила дорожного движения.