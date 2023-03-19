Шел третий день. Омичи пожаловались на проблемы с водой

Жители поселка Конезаводский Марьяновского района пожаловались на трехдневное отсутствие воды. «Омскоблводопровод» 17 марта сообщал о запуске трассы Шараповка — Орловка после капремонта. В связи с этим сельчан предупреждали об ограничении водоснабжения в этот день.