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Шел третий день. Омичи пожаловались на проблемы с водой

19 марта 2023, 06:51
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители омского поселка третий день сидят без воды

Предупреждения об ограничениях касалось одного дня.

Жители поселка Конезаводский Марьяновского района пожаловались на трехдневное отсутствие воды. «Омскоблводопровод» 17 марта сообщал о запуске трассы Шараповка — Орловка после капремонта. В связи с этим сельчан предупреждали об ограничении водоснабжения в этот день.

«19 марта проблема с подачей воды в поселке до сих пор остается», — написал один из пользователей в соцсетях. Он попросил пояснить причины столь долгого ограничения ресурса.

#Вода#Соцсети#Жалобы#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район
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