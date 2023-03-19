Шел третий день. Омичи пожаловались на проблемы с водой

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Жители поселка Конезаводский Марьяновского района пожаловались на трехдневное отсутствие воды. «Омскоблводопровод» 17 марта сообщал о запуске трассы Шараповка — Орловка после капремонта. В связи с этим сельчан предупреждали об ограничении водоснабжения в этот день.
«19 марта проблема с подачей воды в поселке до сих пор остается», — написал один из пользователей в соцсетях. Он попросил пояснить причины столь долгого ограничения ресурса.