Шел на «красный». Омич на автомобиле сбил 10-летнего пешехода

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
18 марта в Омске случилось ДТП. Пострадал ребенок. Предварительную картину событий представили в областной ГИБДД.
О происшествии сообщили в 16:25. По улице Шебалдина со стороны Масленникова в направлении Красных Зорь ехать 48-летний мужчина на «Toyota». В районе дома №199 автомобиль наехал на пешехода, тот пересекал дорогу по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора.
Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Его доставили в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы сообщали о еще одном инциденте на дороге, в котором пострадал ребенок: