Шел на «красный». Омич на автомобиле сбил 10-летнего пешехода

О происшествии сообщили в 16:25. По улице Шебалдина со стороны Масленникова в направлении Красных Зорь ехать 48-летний мужчина на «Toyota». В районе дома №199 автомобиль наехал на пешехода, тот пересекал дорогу по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора.