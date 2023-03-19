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Шел на «красный». Омич на автомобиле сбил 10-летнего пешехода

19 марта 2023, 03:26
Фото: 1MI
иллюстрация

10-летний мальчик попал под колеса авто на переходе в Омске

По факту ДТП организовали проверку.

18 марта в Омске случилось ДТП. Пострадал ребенок. Предварительную картину событий представили в областной ГИБДД.

О происшествии сообщили в 16:25. По улице Шебалдина со стороны Масленникова в направлении Красных Зорь ехать 48-летний мужчина на «Toyota». В районе дома №199 автомобиль наехал на пешехода, тот пересекал дорогу по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора.

Пострадавшим оказался 10-летний мальчик. Его доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы сообщали о еще одном инциденте на дороге, в котором пострадал ребенок:

В столкновении двух авто под Омском пострадал 11-летний ребенок
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#ДТП#Авария#ГИБДД#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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