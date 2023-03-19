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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

«Полнейший бардак». Омичка пожаловалась на стихийную свалку у своего дома

19 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
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Омичка рассказала о стихийной свалке напротив своего дома

Женщина уже пыталась привлечь внимание к проблеме, но тщетно.

Омичка пожаловалась на горы мусора возле своего дома. Женщина живет в частном секторе на улице Леонова, что в Ленинском округе города.

«Это не входит ни в какие рамки! Возле моей территории полнейший бардак», — сказано в посте группы «Типичный Омск». Известно, что автор не в первый раз придает ситуацию огласке, однако проблема не решается.

К публикации было приложено видео. На кадрах: груды мусора, его настолько много, что не влезает в баки; рядом бегают собаки. Расстояние санитарной площадки до жилого дома — меньше пяти метров.

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Фото: скриншот паблика Типичный Омск

Пользователи соцсети возмутились ситуации. Многие взяли во внимание погодные условия: ветер разносит и мусор, и запах; летом все отходы вовсе начнут гнить. Однако нашлись и те, кто обвинил хозяйку дома: вопрос об установке баков обсуждается на общем собрании, значит женщина его пропустила. Это, отметим, не отменяет санитарные нормы и правила. «Мусорки, вроде, устанавливают в 50 метрах от жилых построек», — подчеркнул один комментатор. Омичке посоветовали обращаться в прокуратуру.

На ситуацию отреагировали в мэрии города. Сообщается, что 20 марта работники УДХБ наведут порядок на участке. «К сожалению, этой площадкой для сброса мусора пользуются и юридические лица, поэтому очень быстро происходит переполнение контейнера», — добавили чиновники.

#Диана Камалетдинова#Мусор#Свалка#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск
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