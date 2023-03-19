«Полнейший бардак». Омичка пожаловалась на стихийную свалку у своего дома

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Омичка пожаловалась на горы мусора возле своего дома. Женщина живет в частном секторе на улице Леонова, что в Ленинском округе города.
«Это не входит ни в какие рамки! Возле моей территории полнейший бардак», — сказано в посте группы «Типичный Омск». Известно, что автор не в первый раз придает ситуацию огласке, однако проблема не решается.
К публикации было приложено видео. На кадрах: груды мусора, его настолько много, что не влезает в баки; рядом бегают собаки. Расстояние санитарной площадки до жилого дома — меньше пяти метров.
Пользователи соцсети возмутились ситуации. Многие взяли во внимание погодные условия: ветер разносит и мусор, и запах; летом все отходы вовсе начнут гнить. Однако нашлись и те, кто обвинил хозяйку дома: вопрос об установке баков обсуждается на общем собрании, значит женщина его пропустила. Это, отметим, не отменяет санитарные нормы и правила. «Мусорки, вроде, устанавливают в 50 метрах от жилых построек», — подчеркнул один комментатор. Омичке посоветовали обращаться в прокуратуру.
На ситуацию отреагировали в мэрии города. Сообщается, что 20 марта работники УДХБ наведут порядок на участке. «К сожалению, этой площадкой для сброса мусора пользуются и юридические лица, поэтому очень быстро происходит переполнение контейнера», — добавили чиновники.