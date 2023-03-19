«Полнейший бардак». Омичка пожаловалась на стихийную свалку у своего дома

Пользователи соцсети возмутились ситуации. Многие взяли во внимание погодные условия: ветер разносит и мусор, и запах; летом все отходы вовсе начнут гнить. Однако нашлись и те, кто обвинил хозяйку дома: вопрос об установке баков обсуждается на общем собрании, значит женщина его пропустила. Это, отметим, не отменяет санитарные нормы и правила. «Мусорки, вроде, устанавливают в 50 метрах от жилых построек», — подчеркнул один комментатор. Омичке посоветовали обращаться в прокуратуру.