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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

«Погорят со мной соседи». Омич купил квартиру и наткнулся на «подводный камень»

19 марта 2023, 10:15
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на течь в «новой» крыше

Горожане сформировали целую инструкцию, чтобы помочь.

Опечаленный омич грустно сообщил о покупке квартиры. Казалось бы, радостное событие, обернулось чредой проблем. Пост опубликован в группе «ЧП Омск».

«Квадраты» автор публикации приобрел в доме №10а по проспекту Королева. «Сказали, крыша не течет, новая. Вот новая: с ведерком, с тазиком, с чашечкой», — рассказывает омич. С потолка постоянно течет вода, а проводка искрится. На всякий случай хозяин снял люстру.

Жители пытались решить проблему, позвонили в управляющую компанию: «Ремонт делать отказываются, говорят, ждите, когда перестанет капать. Мне ждать, когда случится пожар и погорят вместе со мной соседи?».

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Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Пользователи в комментариях порекомендовали алгоритм действий: «ГЖИ, прокуратура, экспертиза, суд. В такой последовательности обращайтесь». Менее категоричные граждане для начала посоветовали позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Кто-то поделился своим опытом: отказались от УК, выбрали старшего по дому, организовали ТСЖ.

#Жалобы#Соцсети#Крыша#Квартира#Управляющие компании#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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