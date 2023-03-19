«Погорят со мной соседи». Омич купил квартиру и наткнулся на «подводный камень»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Опечаленный омич грустно сообщил о покупке квартиры. Казалось бы, радостное событие, обернулось чредой проблем. Пост опубликован в группе «ЧП Омск».
«Квадраты» автор публикации приобрел в доме №10а по проспекту Королева. «Сказали, крыша не течет, новая. Вот новая: с ведерком, с тазиком, с чашечкой», — рассказывает омич. С потолка постоянно течет вода, а проводка искрится. На всякий случай хозяин снял люстру.
Жители пытались решить проблему, позвонили в управляющую компанию: «Ремонт делать отказываются, говорят, ждите, когда перестанет капать. Мне ждать, когда случится пожар и погорят вместе со мной соседи?».
Пользователи в комментариях порекомендовали алгоритм действий: «ГЖИ, прокуратура, экспертиза, суд. В такой последовательности обращайтесь». Менее категоричные граждане для начала посоветовали позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Кто-то поделился своим опытом: отказались от УК, выбрали старшего по дому, организовали ТСЖ.