«Погорят со мной соседи». Омич купил квартиру и наткнулся на «подводный камень»

«Квадраты» автор публикации приобрел в доме №10а по проспекту Королева. «Сказали, крыша не течет, новая. Вот новая: с ведерком, с тазиком, с чашечкой», — рассказывает омич. С потолка постоянно течет вода, а проводка искрится. На всякий случай хозяин снял люстру.