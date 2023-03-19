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Опасно для жизни. Омичей попросили держатся подальше от деревьев

19 марта 2023, 08:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили об опасной погоде 20 марта

Сильный ветер увеличивает риски ЧС.

Региональное МЧС обратилось к омичам с предупреждением. Ссылаясь на прогноз местных синоптиков, спасатели говорят о грядущей непогоде. По области 20 марта ожидаются осадки, гололедица, туман, изморозь и сильный ветер до 18 метров в секунду. Мы ранее публиковали подробный прогноз:

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Местным жителям рекомендуют не находятся рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, а также не парковать вблизи них автомобили. При интенсивных порывах ветра это может быть опасно.

В случае происшествий стоит немедленно позвонить по телефону 101.

#Погода#ГУ МЧС по Омской области#Ветер#Осадки#Гололед#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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