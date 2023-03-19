Омский «Авангард» упустил преимущество в 3 шайбы, но одолел «Металлург»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Омске на льду G-Drive Арены прошел второй матч полуфинала плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу в матче со счетом 4:3 одержали омичи.
Первый период начался резво и задорно, команды обменялись опасными атаками. Неплохой шанс был у Рида Буше, который в одного убегал к воротам соперника, но тщетно. На 6-й минуте с передачи Федора Иаоыхина и Владимира Жаркова нападающий «Авангарда» Павел Дедунов открыл счёт в матче. Следом «ястребы» остались в меньшинстве, но «Металлург» свой шанс не реализовал.
На 13-й минуте за задержку соперника проштрафились уже гости, омичам понадобилось чуть больше минуты, чтобы реализовать большинство и удалить свое преимущество. Гол на счету Алекса Бродхерста, которому ассистировал Корбэн Найт.
За 4:49 «Авангард» вел со счетом 2:0 и продолжали давить, гости огрызались, но не часто и без остроты. За 1:43 до завершения периода омичи зажали магнитогорцев в зоне, следом пошел щелчок от синей линии и эффектное добивание. «Металлург» запросил видео просмотр, судьи посмотрели «кино» и решили — хороший гол. Шайба на совести Рида Буше. Очки за результативные передачи у Владимира Ткачева и Семена Чистякова. На первый перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу омичей.
С начала второго периода «ястребы» чуть сбавили давление, чем не преминули воспользоваться гости, которые огорчили Василия Демченко уже на 3-минуте этого отрезка. Отличился Павел Акользин. Далее гости продолжили давить, и на 5-й минуте отыграли еще одну шайбу. Гол забросил защитник магнитогорцев Григорий Дронов.
Следом омичи взяли тайм-аут, так сказать, перевели дух, и заработали большинство. Однако до забитых шайб при розыгрыше лишнего дело не дошло. После омичи надолго застревали в своей зоне и, по сути, только отбрасывались. На 13-й мину за такой отброс, «Авангард» остался в меньшинстве. На скамейку отправился Дамир Шарипзянов. Хозяева льда отбились, несколько раз откровенно спасал Демченко.
Под занавес периода «Авангард» вновь остался в меньшинстве, и снова стараниями капитана Шарипзянова.
Начало третьей двадцатиминутки «ястребы» доиграли меньшинство, побежали вперед и заработали большинство. Правда, со входом в чужую зону я омичей не сложилось, обошлось без голов. А вот гости, напротив, оказавшись в полном составе убежали в контратаку и сравняли счет. Отличился нападающий магнитогорцев Никита Коростелев.
После омичи получили еще одно большинство, которое на этот раз реализовали, стараниями Рида Буше. Далее игра пошла на встречных курсах, но омичи смотрелись чуть бодрее. Концовка периода прошла нервно, гости плотно насели на ворота Демченко и за 2:19 до свистка главный тренер омичей Михаил Кравец взял ещё один тайм-аут.
За 2 минуты до завершения основного времени «Металлург» снял вратаря и всячески пытался перевести игру в овертайм. Не получилось. Победа омичей 4:3 и счет в серии становится 2:0.