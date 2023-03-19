Омский «Авангард» упустил преимущество в 3 шайбы, но одолел «Металлург»

За 4:49 «Авангард» вел со счетом 2:0 и продолжали давить, гости огрызались, но не часто и без остроты. За 1:43 до завершения периода омичи зажали магнитогорцев в зоне, следом пошел щелчок от синей линии и эффектное добивание. «Металлург» запросил видео просмотр, судьи посмотрели «кино» и решили — хороший гол. Шайба на совести Рида Буше. Очки за результативные передачи у Владимира Ткачева и Семена Чистякова. На первый перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу омичей.