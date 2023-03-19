Омичи создали станок для производства авиашин

Инжиниринговая компания «Поликон» планирует запустить в Омске производство шин для отечественного самолета МС-21. Это позволит заменить аналогами зарубежные шины Goodyear, Continental и Continental. О создании специального станка в нашем регионе сообщает губернатор Александр Бурков в телеграм-канале. Производительность автоматизированного комплекса — восемь шин в час.