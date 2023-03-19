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Омичи создали станок для производства авиашин

19 марта 2023, 08:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Это поможет выполнить программу развития авиатранспортной отрасли РФ.

Инжиниринговая компания «Поликон» планирует запустить в Омске производство шин для отечественного самолета МС-21. Это позволит заменить аналогами зарубежные шины Goodyear, Continental и Continental. О создании специального станка в нашем регионе сообщает губернатор Александр Бурков в телеграм-канале. Производительность автоматизированного комплекса — восемь шин в час.

Ранее федеральное Правительство утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Отечественный парк авиакомпаний должны пополнить свыше одной тысячи самолетов, в том числе 270 бортом МС-21.

#Самолет#Производство#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков
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