Омичи создали станок для производства авиашин

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Инжиниринговая компания «Поликон» планирует запустить в Омске производство шин для отечественного самолета МС-21. Это позволит заменить аналогами зарубежные шины Goodyear, Continental и Continental. О создании специального станка в нашем регионе сообщает губернатор Александр Бурков в телеграм-канале. Производительность автоматизированного комплекса — восемь шин в час.
Ранее федеральное Правительство утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Отечественный парк авиакомпаний должны пополнить свыше одной тысячи самолетов, в том числе 270 бортом МС-21.