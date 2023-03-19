Нелетная погода. Пассажирам из Омска не дают быть ближе к морю

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Омский аэропорт сообщает о задержке рейса Омск-Сочи авиакомпании «Северный ветер». Причина — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту принимающей стороны. По данным открытых источников, в Сочи сохраняется облачность.
Борт в Омск прибыль раньше, чем ожидалось. По расписанию, должен был 18 марта в 07:20, однако был в нашем городе уже в 02:17.
Предварительно, обратно самолет отправится 19 марта в 12:00, вместо 08:30.