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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Нелетная погода. Пассажирам из Омска не дают быть ближе к морю

19 марта 2023, 04:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Вылет из Омска в Сочи задержится на 3,5 часа из-за погоды

Борт прилетел в наш аэропорт гораздо раньше, чем планировалось.

Омский аэропорт сообщает о задержке рейса Омск-Сочи авиакомпании «Северный ветер». Причина — неблагоприятные метеоусловия в аэропорту принимающей стороны. По данным открытых источников, в Сочи сохраняется облачность.

Борт в Омск прибыль раньше, чем ожидалось. По расписанию, должен был 18 марта в 07:20, однако был в нашем городе уже в 02:17.

Предварительно, обратно самолет отправится 19 марта в 12:00, вместо 08:30.

#Самолет#Задержка самолета#Рейс#Аэропорт#Погода#Общество#Новости#Омск#Сочи
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