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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Не убирайте пуховики. В Омске резко наступит «январь»

19 марта 2023, 06:07
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -25 градусов

Местных жителей ждут туманы, гололедица и осадки.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали актуальный прогноз на ближайшие дни. Сегодня, 19 марта, ночью резко похолодает, при прояснении до -25 градусов. Ожидаются туман, изморозь, гололедица.

Новая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра порывами до 18 метров в секунду. На дорогах — гололедица. Температура воздуха -5…-10.

Резко похолодает до -19 градусов в ночь на вторник. Осадки сохранятся. Появятся туман и изморозь. Днем 21 марта столбик термометра не опустится ниже -6, без осадков. Ветер — от 4 до 9 метров в секунду.

22 марта днем потеплеет: -1…+4. Местами пойдут снег и дождь. На дорогах по-прежнему сохранится опасная гололедица, предупреждают метеорологи.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
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