Не убирайте пуховики. В Омске резко наступит «январь»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали актуальный прогноз на ближайшие дни. Сегодня, 19 марта, ночью резко похолодает, при прояснении до -25 градусов. Ожидаются туман, изморозь, гололедица.
Новая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра порывами до 18 метров в секунду. На дорогах — гололедица. Температура воздуха -5…-10.
Резко похолодает до -19 градусов в ночь на вторник. Осадки сохранятся. Появятся туман и изморозь. Днем 21 марта столбик термометра не опустится ниже -6, без осадков. Ветер — от 4 до 9 метров в секунду.
22 марта днем потеплеет: -1…+4. Местами пойдут снег и дождь. На дорогах по-прежнему сохранится опасная гололедица, предупреждают метеорологи.