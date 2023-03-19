Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Омскстат представил данные об изменении цен по итогам февраля 2023 года. Стоимость продовольствия снизилась на 0,4%, если сравнивать с январем. Больше всего подешевели огурцы (-18,6%), свежая зелень (-8,7%) и лимоны (-6,3%). Также выгоднее стали свежие грибы, подсолнечное масло, кофе, маргарин, мясные копчености и вареная колбаса.
В феврале значительно подорожал репчатый лук — на 34,5%. Стоимость выросла и на виноград, свежую белокочанную капусту, груши, свеклу, бананы, свежие помидоры, картофель, морковь.
Ситуация на рынке непродовольственных товаров по сравнению с январем 2023 года не изменилась. Подорожали отдельные виды одежды и обуви (+ 0,2-9,9%), свежие цветы (+9,9%) и садовые лопаты (+8,2%). Также увеличился ценник на ювелирные изделия, стройматериалы, школьные письменные принадлежности, импортные подержанные легковые автомобили. А вот на телерадиотовары, средства связи, бытовые приборы, газовое моторное и дизельное топливо цены снизились.
В целом уровень стоимости тарифов в сфере услуг вырос на 0,5%.