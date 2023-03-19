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Не луком единым. Какие продукты подорожали в Омске к весне

19 марта 2023, 03:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске подорожали лук, картофель и морковь

А вот огурцы за февраль подешевели.

Омскстат представил данные об изменении цен по итогам февраля 2023 года. Стоимость продовольствия снизилась на 0,4%, если сравнивать с январем. Больше всего подешевели огурцы (-18,6%), свежая зелень (-8,7%) и лимоны (-6,3%). Также выгоднее стали свежие грибы, подсолнечное масло, кофе, маргарин, мясные копчености и вареная колбаса.

В феврале значительно подорожал репчатый лук — на 34,5%. Стоимость выросла и на виноград, свежую белокочанную капусту, груши, свеклу, бананы, свежие помидоры, картофель, морковь.

Ситуация на рынке непродовольственных товаров по сравнению с январем 2023 года не изменилась. Подорожали отдельные виды одежды и обуви (+ 0,2-9,9%), свежие цветы (+9,9%) и садовые лопаты (+8,2%). Также увеличился ценник на ювелирные изделия, стройматериалы, школьные письменные принадлежности, импортные подержанные легковые автомобили. А вот на телерадиотовары, средства связи, бытовые приборы, газовое моторное и дизельное топливо цены снизились.

В целом уровень стоимости тарифов в сфере услуг вырос на 0,5%.

#Цены#Омскстат#Статистика#Продукты#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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