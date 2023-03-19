Ситуация на рынке непродовольственных товаров по сравнению с январем 2023 года не изменилась. Подорожали отдельные виды одежды и обуви (+ 0,2-9,9%), свежие цветы (+9,9%) и садовые лопаты (+8,2%). Также увеличился ценник на ювелирные изделия, стройматериалы, школьные письменные принадлежности, импортные подержанные легковые автомобили. А вот на телерадиотовары, средства связи, бытовые приборы, газовое моторное и дизельное топливо цены снизились.