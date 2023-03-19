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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

На выходных в омских парках запустили аттракционы

19 марта 2023, 08:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Ситуация зависит от погоды.

Администрация городских парков в своем телеграм-канале сообщила о возобновлении работы после зимней паузы.

«На выходных будут работать аттракционы в парках Советский и имени 30-летия ВЛКСМ», — говорится в объявлении. Какие именно аттракционы запустят не уточняется, зависит от погодных условий.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие дни. Резкое похолодание, сильный ветер, осадки и гололедица заставила побеспокоиться местных спасателей. Омичей предупредили об опасной обстановке.

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#Парк#Советский парк#Парк 30-летия ВЛКСМ#Аттракцион#Общество#Город#Новости#Погода#Омск
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