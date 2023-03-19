На выходных в омских парках запустили аттракционы

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Администрация городских парков в своем телеграм-канале сообщила о возобновлении работы после зимней паузы.
«На выходных будут работать аттракционы в парках Советский и имени 30-летия ВЛКСМ», — говорится в объявлении. Какие именно аттракционы запустят не уточняется, зависит от погодных условий.
Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие дни. Резкое похолодание, сильный ветер, осадки и гололедица заставила побеспокоиться местных спасателей. Омичей предупредили об опасной обстановке.