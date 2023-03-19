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Гибель рабочего, жалобы омичей, победа «Авангарда». Омск сегодня

19 марта 2023, 14:00
Фото: Город55
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Новости, которые нельзя пропустить.

В Омске погиб рабочий

Это случилось еще 8 марта, но рассказали о смертельном инциденте лишь сегодня. Рабочий при ремонте троллейбусной смети получил травму не совместимую с жизнью. По данному факту уже проводят проверку. Мы публикуем подробности:

Рабочий умер во время ремонта троллейбусной сети в Омске
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Соцсети Омск

Омичи — лучшие контент-мейкеры. Мы представляем дайджест новостей от горожан за сегодня:

  • в одном из детских садов Омска течет крыша: что чиновники отвечают на жалобы;
  • неадекватный омич зашел в автобус с бойцовской собакой без намордника: о чем поспорили омичи;
  • «новая» крыша оказалась с протечками: почему омич не рад покупке квартиры;
  • стихийная свалка напротив дома: как в мэрии пытались успокоить омичку;
  • третий день без воды: из-за чего ресурсники затянули с ремонтом.

«Авангард» «Металлург» счет

Второй матч с магнитогорской командой завершился в пользу омичей. Счет в серии 2:0. Мы подробно рассказываем, как прошла игра:

Омский «Авангард» упустил преимущество в 3 шайбы, но одолел «Металлург»
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#Новости#Итоги дня#Омск#Омская область#Смерть#Соцсети#Авангард#Общество#Происшествия#Спорт
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