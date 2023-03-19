Гибель рабочего, жалобы омичей, победа «Авангарда». Омск сегодня

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Это случилось еще 8 марта, но рассказали о смертельном инциденте лишь сегодня. Рабочий при ремонте троллейбусной смети получил травму не совместимую с жизнью. По данному факту уже проводят проверку. Мы публикуем подробности:
Омичи — лучшие контент-мейкеры. Мы представляем дайджест новостей от горожан за сегодня:
Второй матч с магнитогорской командой завершился в пользу омичей. Счет в серии 2:0. Мы подробно рассказываем, как прошла игра: