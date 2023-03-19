Было открыто. После ночной прогулки омич может оказаться за решеткой

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
38-летний работник гостиницы обратился в полицию, рассказал о краже. Правоохранители поделились подробностями истории.
Ночью из комнаты персонала гостиничного комплекса на улице Кирова пропали одежда, телефон и ключи от автомобиля. Сумма ущерба — 31 550 рублей. Оперативники опросили местных сотрудников, изучили записи с камер видеонаблюдения.
Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 46-летний омич, ранее судимый за кражи. Мужчину задержали на Левом берегу и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил: гулял по городу, около трех часов ночи проходил близ гостиницы, дверь была открыта. Злоумышленник взломал замок одной из комнат, похитил имущество. Затем услышал шум и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.