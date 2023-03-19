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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Было открыто. После ночной прогулки омич может оказаться за решеткой

19 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич зашел в незапертую гостиницу и похитил имущество

Ранее задержанный уже был судим.

38-летний работник гостиницы обратился в полицию, рассказал о краже. Правоохранители поделились подробностями истории.

Ночью из комнаты персонала гостиничного комплекса на улице Кирова пропали одежда, телефон и ключи от автомобиля. Сумма ущерба — 31 550 рублей. Оперативники опросили местных сотрудников, изучили записи с камер видеонаблюдения.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 46-летний омич, ранее судимый за кражи. Мужчину задержали на Левом берегу и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил: гулял по городу, около трех часов ночи проходил близ гостиницы, дверь была открыта. Злоумышленник взломал замок одной из комнат, похитил имущество. Затем услышал шум и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

#Кража#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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