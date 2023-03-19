Было открыто. После ночной прогулки омич может оказаться за решеткой

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 46-летний омич, ранее судимый за кражи. Мужчину задержали на Левом берегу и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил: гулял по городу, около трех часов ночи проходил близ гостиницы, дверь была открыта. Злоумышленник взломал замок одной из комнат, похитил имущество. Затем услышал шум и скрылся.