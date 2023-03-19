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Бурков сообщил, что 45% дел в райсудах Омска оспаривают решения органов власти

19 марта 2023, 08:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Горожане не согласны, в частности, с тарифами на «коммуналку».

17 марта в Омске прошла конференция судей региона. В ней принял участие и губернатор Александр Бурков. Он выступил с приветственным словом, озвучил любопытную статистику:

«Сегодня 45% дел, которые рассматривают районные суды, — это дела об оспаривании решений различных органов власти, организаций и должностных лиц. Речь здесь идет в том числе и о тарифах, которые устанавливает РЭК».

Одним из самых острых председатель облсуда Петр Трапезников назвал кадровый вопрос. Нагрузка на судебный аппарат растет, работников не хватает. В марте 2023 год в штат добавлено 23 консультанта.

Также на конференции затронули тему помещений для судов. Об этом Город55 уже рассказывал. В этом году разработают проектно-сметную документацию на строительство здания для мировой юстиции на Левом берегу.

На Левобережье Омска возведут новое здание для мировых судей
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#Суд#Статистика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Петр Трапезников
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