«Бил поводком». Агрессивный омич поехал в автобусе с бойцовским псом без намордника

Омичи в комментариях озаботились безопасностью окружающих: «Нетрезвый, агрессивный едет с собакой. Что она может сделать с человеком, особенно с ребенком! При правильном воспитании, конечно, не кинется. Но тут — кто ее оттаскивать будет? Этот персонаж не отдает себе отчета». Большинство пользователей обратили внимание на отсутствие намордника — это грубое нарушение.