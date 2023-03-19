«Бил поводком». Агрессивный омич поехал в автобусе с бойцовским псом без намордника

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Горожане пожаловались в социальных сетях на неадекватного гражданина с опасной собакой. Пост опубликовали в группе «Омск ВК». Автор рассказывает, вечером 18 марта на остановке «Студия Ермолаевой» находился мужчина, на поводке держал стаффордширского бультерьера (породу по внешнему сходству предположили омичи).
«Данный персонаж матом орал на собаку, шугал ее, бил поводком. Пес запуган, на прохожих смотрит жалобными глазами. На замечания мужчина отвечал матом и угрожал спустить собаку, так как она бойцовская», — поясняет очевидец событий.
К посту приложены фото и видеозаписи. Мы не публикуем их из этических соображений. Однако на кадрах видно, что мужчина едет в общественном транспорте с бойцовской собакой без намордника, при том, что сам демонстрирует странное поведение.
Омичи в комментариях озаботились безопасностью окружающих: «Нетрезвый, агрессивный едет с собакой. Что она может сделать с человеком, особенно с ребенком! При правильном воспитании, конечно, не кинется. Но тут — кто ее оттаскивать будет? Этот персонаж не отдает себе отчета». Большинство пользователей обратили внимание на отсутствие намордника — это грубое нарушение.
Если в деле есть животные, будут и зоозащитники. Некоторые омичи справедливо обеспокоились судьбой пса: «После такого либо сдвиг у собаки случается, либо привязывают ее где-нибудь. Если повезет, потом волонтеры спасают, восстанавливают».