За минувшие сутки в Омской области выявили 180 случаев заболевания коронавирусом

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
На портале «Стопкоронавирус.рф» опубликовали статистические данные о заболеваемости и смертности от коронавируса за минувшие сутки. По данным на 18 марта выявлено 180 новых случаев, 13 человек госпитализировано, 1 погиб.
За рассматриваемый на портале период с 20 февраля наблюдается плавный рост заболеваемости. За тот же период ни один день не прошел без гибели человека от коронавируса.
Всего в стране за последние сутки выявили 13 009 случаев. Погибло 32 человека. Эпидобстановка пока не показывает тенденций к улучшению.