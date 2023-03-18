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За минувшие сутки в Омской области выявили 180 случаев заболевания коронавирусом

18 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Неумолимая статистика. С 20 февраля в Омской области не было ни дня без погибших от коронавирусной инфекции.

На портале «Стопкоронавирус.рф» опубликовали статистические данные о заболеваемости и смертности от коронавируса за минувшие сутки. По данным на 18 марта выявлено 180 новых случаев, 13 человек госпитализировано, 1 погиб.

За рассматриваемый на портале период с 20 февраля наблюдается плавный рост заболеваемости. За тот же период ни один день не прошел без гибели человека от коронавируса.

Всего в стране за последние сутки выявили 13 009 случаев. Погибло 32 человека. Эпидобстановка пока не показывает тенденций к улучшению.

Фото: скриншот сайта Стопкоронавирус.рф
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#Дарья Зыкова#Омск#Коронавирус COVID-19#Заболеваемость#Смертность#Статистика#Медицина#Общество#Новости#Омская область
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