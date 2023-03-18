Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс о дискредитации участников СВО

До 7 лет тюрьмы теперь можно будет получить за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев. А за распространение «фейков» о них — до 15 лет тюрьмы. Ранее этот закон распространялся только на Вооруженные Силы РФ. Поправки внесли в ст. 207.3 УК РФ «фейки о ВС РФ» и ст. 280.3 УК РФ «дискредитация ВС РФ».