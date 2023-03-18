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Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс о дискредитации участников СВО

18 марта 2023, 13:22
Фото: 1MI
иллюстрация
В уголовном кодексе теперь предусмотрена ответственность за «фейки» обо всех участниках спецоперации — неважно, добровольцы они или наемники ЧВК «Вагнер».

Издание «Новые Известия» сообщило, что Владимир Путин сегодня подписал целый ряд новых законов. Среди подписанного — поправки в уголовный кодекс, касающиеся ответственности за дискредитацию участников СВО.

До 7 лет тюрьмы теперь можно будет получить за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев. А за распространение «фейков» о них — до 15 лет тюрьмы. Ранее этот закон распространялся только на Вооруженные Силы РФ. Поправки внесли в ст. 207.3 УК РФ «фейки о ВС РФ» и ст. 280.3 УК РФ «дискредитация ВС РФ».

Отдельно уточняется, что для граждан дискредитация участников спецоперации по административной статье 20.3.3 КоАП грозит штрафом до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с просьбой внести поправки к спикеру Госдумы Вячеславу Володину 24 января.

Пригожин хочет запретить людям обсуждать бывшие преступления бойцов из ЧВК «Вагнер»
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#Дарья Зыкова#Уголовный кодекс#Закон#Законодательство#Дискредитация#Сво#Штрафы#Общество#Новости#Россия#Владимир Путин
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