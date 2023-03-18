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В Омске жильцы аварийных домов рискуют не получить вовремя новое жилье

18 марта 2023, 04:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Прокуратура Омска взяла на контроль возведение дома для переселенцев из ветхого жилья.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что 17 марта прокурор города Павел Попов вместе с мэром Сергеем Шелестом побывали на стройке жилого дома на ул. 6-й Станционной. Дом там возводят для переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Во время выезда Павел Попов и Сергей Шелест отметили отставание подрядчика от графика работ. Чтобы не допустить срыв сроков исполнения контракта, прокуратура приняла в отношении застройщика меры реагирования.

Строительство дома остается на личном контроле прокурора города Омска, как и устранение выявленных нарушений.

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#Дарья Зыкова#Подрядчик#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Павел Попов#Аварийное жилье
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