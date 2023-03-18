В Омске жильцы аварийных домов рискуют не получить вовремя новое жилье

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что 17 марта прокурор города Павел Попов вместе с мэром Сергеем Шелестом побывали на стройке жилого дома на ул. 6-й Станционной. Дом там возводят для переселенцев из аварийного и ветхого жилья.