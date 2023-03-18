В Омске жильцы аварийных домов рискуют не получить вовремя новое жилье

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:45
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что 17 марта прокурор города Павел Попов вместе с мэром Сергеем Шелестом побывали на стройке жилого дома на ул. 6-й Станционной. Дом там возводят для переселенцев из аварийного и ветхого жилья.
Во время выезда Павел Попов и Сергей Шелест отметили отставание подрядчика от графика работ. Чтобы не допустить срыв сроков исполнения контракта, прокуратура приняла в отношении застройщика меры реагирования.
Строительство дома остается на личном контроле прокурора города Омска, как и устранение выявленных нарушений.