В Омске завершили расследование уголовного дела на серийную грабительницу

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что дознавателем отдела полиции № 10 завершил расследование уголовного дела, заведенного на 34-летнюю омичку. Ее подозревают в серии краж из магазинов Центрального округа.



В полиции установили, что женщина с разницей в несколько часов посетила торговые точки на ул. Орджоникидзе и 5-й Северной. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина похитила еду и напитки. В одном из магазинов она даже расплатилась за часть покупки — сигареты и хлеб. Остальное вынесла в сумке.



Омичка уже не раз привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Поэтому после задержания на нее завели уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию». По этой статье женщине грозит срок в колонии до 2 лет.