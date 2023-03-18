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В Омске завершили расследование уголовного дела на серийную грабительницу

18 марта 2023, 08:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичка не раз попадалась на мелких кражах. Сейчас на женщине «висит» 10 уголовных дел.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что дознавателем отдела полиции № 10 завершил расследование уголовного дела, заведенного на 34-летнюю омичку. Ее подозревают в серии краж из магазинов Центрального округа.

В полиции установили, что женщина с разницей в несколько часов посетила торговые точки на ул. Орджоникидзе и 5-й Северной. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина похитила еду и напитки. В одном из магазинов она даже расплатилась за часть покупки — сигареты и хлеб. Остальное вынесла в сумке.

Омичка уже не раз привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Поэтому после задержания на нее завели уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию». По этой статье женщине грозит срок в колонии до 2 лет.

Притом, это не первое ее уголовное дело. В апреле 2022 года она по решению суда провела в тюрьме 3 месяца. Сейчас в суд направлено 10 уголовных дел из разных отделов полиции. Часть из них уже рассматриваются. Омичка на заседания не являлась и была объявлена в розыск. Теперь же она заключена под стражу.

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#Дарья Зыкова#Омск#Кражи#Полиция#Уголовное дело#Магазины#Рецедивисты#Общество#Город#Новости
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