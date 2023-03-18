В Омске «пристроили» под опеку ООО «АртКлинингДомострой» старые кирпичные двухэтажки

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На сайте администрации Омска 17 марта опубликовали постановление, подписанное Сергеем Шелестом. Двухэтажные дома 50-х годов постройки на ул. 5-й Северной отдали на попечение компании ООО «АртКлинингДомострой». Отдали дома: 203 В, 205 А и 205 В.
Сделано это в рамках постановления администрации от 26 января, согласно которому для многоквартирных домов, где собственники не выбрали способ управления, назначается управляющая компания.
Напомним, что неподалеку собираются строить высотку переменной этажности в 13-15 этажей на 204 квартиры. Застройщику выдали разрешение около месяца назад.