В Омске «пристроили» под опеку ООО «АртКлинингДомострой» старые кирпичные двухэтажки

На сайте администрации Омска 17 марта опубликовали постановление, подписанное Сергеем Шелестом. Двухэтажные дома 50-х годов постройки на ул. 5-й Северной отдали на попечение компании ООО «АртКлинингДомострой». Отдали дома: 203 В, 205 А и 205 В.