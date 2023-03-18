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В Омске «пристроили» под опеку ООО «АртКлинингДомострой» старые кирпичные двухэтажки

18 марта 2023, 09:33
Фото: 1MI
иллюстрация
«Брошенными» домами в центре Омска займется управляющая компания. Под новую руку отдали 3 кирпичные двухэтажки 50-х годов.

На сайте администрации Омска 17 марта опубликовали постановление, подписанное Сергеем Шелестом. Двухэтажные дома 50-х годов постройки на ул. 5-й Северной отдали на попечение компании ООО «АртКлинингДомострой». Отдали дома: 203 В, 205 А и 205 В.

Сделано это в рамках постановления администрации от 26 января, согласно которому для многоквартирных домов, где собственники не выбрали способ управления, назначается управляющая компания.

Напомним, что неподалеку собираются строить высотку переменной этажности в 13-15 этажей на 204 квартиры. Застройщику выдали разрешение около месяца назад.

В Омске на улице 5-й Северной построят дом переменной этажности
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Старые дома#Управляющая компания#Благоустройство#Мэрия#Новости#Многоквартирный дом#Жилье
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