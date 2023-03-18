Суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге был создан на основании Римского статута 1998 года. СУД не является частью ООН и подотчетен только странам, ратифицировавшим статут. В этот список не входит Россия — страна подписала, но не, но не ратифицировала документ. В аналогичном статусе находится США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).