Суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина

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Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте суда. В сообщении отмечается, что ордер выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей».
Речь идет о вывозе детей с территории ЛДНР и Украины во время СВО. МУС считает эти действия незаконными: якобы, Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», сказано в сообщении суда.
В качестве сроков совершения преступлений обозначено начало специальной военной операции — 24 февраля 2022 года. Сообщается, что Владимир Путин «несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными».
Решение Международного уголовного суда не являются для России юридическими документами, так как Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. Об этом в твоем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Кремле выдачу ордера на арест президента считают возмутительной. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента.
На решение МУС уже отреагировала Мария Львова-Белова. По ее мнению, ордер говорит о том, что международное сообщество признало и оценило ее помощь детям, сообщает ТАСС.
На решение отреагировал также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он высказался на одной из своих страниц в соцсетях, намекнув, что ордер на арест Путина и Львовой-Беловой равнозначен туалетной бумаге.
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», — написал политик, дополнив сообщение эмодзи туалетной бумаги.
Международный уголовный суд в Гааге был создан на основании Римского статута 1998 года. СУД не является частью ООН и подотчетен только странам, ратифицировавшим статут. В этот список не входит Россия — страна подписала, но не, но не ратифицировала документ. В аналогичном статусе находится США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут).
В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Позже в МИД РФ объяснили, что МУС «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия».