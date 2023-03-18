Певица Вика Цыганова торжественно отправила из Омска колонну техники в зону СВО

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Сегодня в Омске на манеже СК «Красная звезда» прошел праздник, посвященный девятой годовщине вступления Крыма и республики Севастополь в состав России. Чествовали и вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. «Крымская весна» была посвящена и им — тоже. Событие посетили более 10 тысяч омичей. Люди приходили семьями и участвовали в активностях.
Праздничные площадки открылись с 17:30. Омичам провели экскурсии по экспозициям 5 регионов: Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, где гостей знакомили с историей регионов. На каждой площадке представили узнаваемые спортивные и культурные бренды областей. Например, на локации, посвященной Крыму был скалодром, а на Херсонской площадке можно было совершить виртуальный полет на параплане.
После интерактивной части праздника перед омичами выступили почетные гости — главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор РФ от Омской области Елена Мизулина и двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Александр Кузюков.
«В 2014 году благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев была восстановлена историческая справедливость. Жители полуострова в ходе референдума проявили сплочённость и мужество, приняв решение вернуться домой! Все регионы страны горячо приветствовали их воссоединение с большой семьей братских народов России, — зачитал Иван Нецкин обращение полпреда Президента РФ в СФО Анатолия Серышева.
Также перед омичами выступили и участники СВО. Они поблагодарили омичей за поддержку, рассказав, что она чувствуется даже там, в зоне спецоперации.
Организовано мероприятие было при поддержке губернатора Омской области Александра Буркова. Он тоже обратился к омичам:
«18 марта — особый день для России. День, когда восторжествовала историческая правда и справедливость. Крымская весна открыла новую страницу в истории нашего Отечества. Она вбирает в себя частицу всех наших государственных праздников. Это и День Победы, который празднуем в честь свержения нашим народом фашизма, и День России, учрежденный в знак объявления государственного суверенитета, и День народного единства, потому что именно со словами „Крым наш“ поднялась волна российского патриотизма. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что мы вернем Крым в родную гавань мирно, без единого выстрела, и с улыбками на лицах наших солдат, которых на полуострове называли „вежливыми людьми“. К сожалению, с Донбассом все вышло иначе. Враг восемь лет бомбил его и готовился к вторжению в Крым, но наш народ во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным в феврале 2022 года сорвал планы противника и нанес ему упреждающий удар. Сегодня мы продолжаем специальную военную операцию, ведем непримиримую борьбу за правое дело, за независимость России. Это значит, что Крымская весна продолжается», — обратился к гостям праздника Александр Бурков по видеосвязи.
Завершился праздник концертом Вики Цыгановой. После выступления певица поучаствовала в отправке колонны военной техники, которая была приобретена для нужд омских батальонов. В зону СВО отправили новые автомобили, средства на которые собирали омичи. Также на Донбасс отправилась фура с гуманитарным грузом.
«Итак, пора дать сигнал к отправке! Ключ на старт! Поехали! Счастливого пути! Время быть вместе!» — напутствовала певица с площадки «КамАЗа».