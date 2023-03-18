Певица Вика Цыганова торжественно отправила из Омска колонну техники в зону СВО

Сегодня в Омске на манеже СК «Красная звезда» прошел праздник, посвященный девятой годовщине вступления Крыма и республики Севастополь в состав России. Чествовали и вступление ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. «Крымская весна» была посвящена и им — тоже. Событие посетили более 10 тысяч омичей. Люди приходили семьями и участвовали в активностях.