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Омский «Авангард» обошел «Металлург» в овертайме четвертьфинала Кубка Гагарина

18 марта 2023, 07:09
Фото: Город55
иллюстрация
«Авангард» обошел гостей на домашнем льду, но победу удалось забрать лишь после ухода на перерыв.

17 марта прошел первый матч четвертьфинала «Плей Офф» в Кубке Гагарина. Омский «Авангард» одержал победу со счетом 2:1. Удалось перебить ничью только в овертайме. Решающий гол забил Алексей Грицюк.

В официальном сообществе ХК «Авангард» опубликовали традиционную беседу в «раздевалке» после матча. Выяснилось, что первый период встречи счет открыл омский клуб, а во втором периоде «просели» из-за удалений. Пришлось наверстывать темп.

Также спортсмены горячо поздравили именинника — председателя совета директоров клуба Александра Крылова.

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец высказался о сопернике во втором раунде
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#Дарья Зыкова#Омск#Спорт#Хоккей#Кубок Гагарина#Матч#Овертайм#Плей-офф#Общество#Город#Новости
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