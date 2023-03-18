Омский «Авангард» обошел «Металлург» в овертайме четвертьфинала Кубка Гагарина

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
17 марта прошел первый матч четвертьфинала «Плей Офф» в Кубке Гагарина. Омский «Авангард» одержал победу со счетом 2:1. Удалось перебить ничью только в овертайме. Решающий гол забил Алексей Грицюк.
В официальном сообществе ХК «Авангард» опубликовали традиционную беседу в «раздевалке» после матча. Выяснилось, что первый период встречи счет открыл омский клуб, а во втором периоде «просели» из-за удалений. Пришлось наверстывать темп.
Также спортсмены горячо поздравили именинника — председателя совета директоров клуба Александра Крылова.