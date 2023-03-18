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Омичи столкнулись с жестоким сбоем социальной сети «ВКонтакте»

18 марта 2023, 07:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Прямо сейчас сбой социальной сети на самом пике. «ВКонтакте» лежит. Не отправляются сообщения, да и переписку получается открыть не с первого раза.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» массово жалуются на сбои. Сообщения не отправляются, иногда соцсеть показывает, что собеседник либо вовсе удалил переписку, либо «занес в черный список». На мультимедийных материалах появляется сообщение об ошибке загрузки.

Сервисы мониторинга сбоев показывают, что первый пик неполадок пришелся на вчерашний вечер. Но сегодня в обед снова начали появляться сообщения о проблемах. Сбоит по всей России и в других странах.

Предыдущий сбой был 13 марта. Но тогда больше всего было претензий из-за невозможности войти в аккаунт.

Фото: скриншот сайта downradar.ru
Пользователи соцсети Vk жалуются на сбои в работе сервиса
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#Дарья Зыкова#Омск#Сбой#Соцсети#Жалобы#ВКонтакте#Сервисы#Интернет#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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