Омичи столкнулись с жестоким сбоем социальной сети «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» массово жалуются на сбои. Сообщения не отправляются, иногда соцсеть показывает, что собеседник либо вовсе удалил переписку, либо «занес в черный список». На мультимедийных материалах появляется сообщение об ошибке загрузки.
Сервисы мониторинга сбоев показывают, что первый пик неполадок пришелся на вчерашний вечер. Но сегодня в обед снова начали появляться сообщения о проблемах. Сбоит по всей России и в других странах.
Предыдущий сбой был 13 марта. Но тогда больше всего было претензий из-за невозможности войти в аккаунт.