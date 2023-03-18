Омичи массово переводят личные сбережения телефонным мошенникам всех мастей

Например, 15 марта в отдел полиции № 4 обратились две женщины. У одной мошенники похитили 2,4 млн рублей под «классическим» предлогом — представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Другая омичка лишилась 4 тыс. рублей. Их похитили с банковской карты мошенники. Женщине «продали» на сайте объявлений несуществующие лекарства. Деньги она перевела, но никаких лекарств не получила.