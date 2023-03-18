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Posted 18 марта 2023, 07:57

Published 18 марта 2023, 07:57

Modified 18 марта 2023, 07:57

Updated 18 марта 2023, 07:57

иллюстрация

Омичи массово переводят личные сбережения телефонным мошенникам всех мастей

18 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI. иллюстрация
Прокуратура поделилась статистикой интернет-преступлений. С начала года в Омской области зафиксировали больше тысячи случаев мошенничества.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что с начала года в регионе правоохранители зафиксировали 1139 преступлений в сфере IT. Для сравнения, за весь 2022 год зафиксировали 872 преступления.

Из-за действий интернет-мошенников общий ущерб пострадавшим вышел на 107,8 млн рублей. За одну только прошлую неделю зарегистрировано 76 случаев на сумму 10,3 млн рублей.

Например, 15 марта в отдел полиции № 4 обратились две женщины. У одной мошенники похитили 2,4 млн рублей под «классическим» предлогом — представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Другая омичка лишилась 4 тыс. рублей. Их похитили с банковской карты мошенники. Женщине «продали» на сайте объявлений несуществующие лекарства. Деньги она перевела, но никаких лекарств не получила.

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#Общество#Интернет#Омск#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#Статистика#Деньги#Мошенники#Новости#Телефонные мошенники
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