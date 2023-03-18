Омичи массово переводят личные сбережения телефонным мошенникам всех мастей

Posted 18 марта 2023, 07:57
Published 18 марта 2023, 07:57
Modified 18 марта 2023, 07:57
Updated 18 марта 2023, 07:57
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что с начала года в регионе правоохранители зафиксировали 1139 преступлений в сфере IT. Для сравнения, за весь 2022 год зафиксировали 872 преступления.
Из-за действий интернет-мошенников общий ущерб пострадавшим вышел на 107,8 млн рублей. За одну только прошлую неделю зарегистрировано 76 случаев на сумму 10,3 млн рублей.
Например, 15 марта в отдел полиции № 4 обратились две женщины. У одной мошенники похитили 2,4 млн рублей под «классическим» предлогом — представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Другая омичка лишилась 4 тыс. рублей. Их похитили с банковской карты мошенники. Женщине «продали» на сайте объявлений несуществующие лекарства. Деньги она перевела, но никаких лекарств не получила.