На 75 году ушел из жизни главный художник Омска Сергей Кочергин

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
О гибели бывшего главного дизайнера и художника Омска сообщили в региональном отделении Союза художников России. Сергей Кочергин ушел из жизни сегодня, 18 марта, после продолжительной болезни.
Омск обязан ему многими проектами. Долгие годы под его рукой шло и благоустройство, и появление арт-объектов. Он был главным художником города и главным дизайнером в департаменте архитектуры.
Дату и место прощания с Сергеем Кочергиным сообщат позже. Город55 выражает соболезнования родным и близким художника, его коллегам, друзьям и всему культурному омскому сообществу.