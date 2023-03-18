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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

На 75 году ушел из жизни главный художник Омска Сергей Кочергин

18 марта 2023, 12:07
Фото: скриншот фотографии Союза художников
иллюстрация
Дата прощания с Сергеем Кочергиным пока не названа.

О гибели бывшего главного дизайнера и художника Омска сообщили в региональном отделении Союза художников России. Сергей Кочергин ушел из жизни сегодня, 18 марта, после продолжительной болезни.

Омск обязан ему многими проектами. Долгие годы под его рукой шло и благоустройство, и появление арт-объектов. Он был главным художником города и главным дизайнером в департаменте архитектуры.

Дату и место прощания с Сергеем Кочергиным сообщат позже. Город55 выражает соболезнования родным и близким художника, его коллегам, друзьям и всему культурному омскому сообществу.

#Дарья Зыкова#Смерть#Некролог#Общество#Союз художников#Новости#Омск#Сергей Кочергин#Художник#Город
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