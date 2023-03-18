Метель, ухудшение видимости и жуткий ветер. Омичей попросили быть осторожнее

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что по прогнозам синоптиков в регионе ночью 19 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия, а значит, омичам следует быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.
В регионе прогнозируют метель и осадки разной интенсивности: снег, мокрый снег и дождь. Обещают на ночь порывы ветра до 18 м/с. Что сравнимо со скоростью автомобиля на дороге (64,8 км/ч).
Омичам советуют при усилении ветра обходить деревья, шаткие конструкции и рекламные щиты. Поскорее уходить из-под линий электропередач. Парковать автомобили тоже советуют подальше от опасных мест. Водителей призывают избегать беспорядочного маневрирования и резких торможений.
«При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Обильное выпадение осадков несет в себе опасность. Сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь», — предупреждают сотрудники ведомства.