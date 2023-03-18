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Метель, ухудшение видимости и жуткий ветер. Омичей попросили быть осторожнее

18 марта 2023, 10:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили об опасности из-за непогоды

Спасатели просят омских водителей и пешеходов быть особенно внимательными. Ночью на дорогах будет опасно.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что по прогнозам синоптиков в регионе ночью 19 марта ожидаются неблагоприятные погодные условия, а значит, омичам следует быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.

В регионе прогнозируют метель и осадки разной интенсивности: снег, мокрый снег и дождь. Обещают на ночь порывы ветра до 18 м/с. Что сравнимо со скоростью автомобиля на дороге (64,8 км/ч).

Омичам советуют при усилении ветра обходить деревья, шаткие конструкции и рекламные щиты. Поскорее уходить из-под линий электропередач. Парковать автомобили тоже советуют подальше от опасных мест. Водителей призывают избегать беспорядочного маневрирования и резких торможений.

«При ухудшении погоды не отпускайте детей на улицу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Обильное выпадение осадков несет в себе опасность. Сцепление с дорогой ухудшается, возрастает тормозной путь», — предупреждают сотрудники ведомства.
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#Дарья Зыкова#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Непогода#Штормовое предупреждение#Осадки#Гололед#Ветер#Дороги#Опасные дороги#Общество#Город#Новости#Омская область
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