Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям

Мониторинг поручено организовать министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому. Все сыворотки крови будут доставляться в «Центр гигиены и эпидемиологии» для исследования. Иммунитет проверят в разных возрастных группах. Как среди населения, так и среди медиков. Отдельно проверят иммунитет непривитых людей на стойкость к клещевому энцефалиту.