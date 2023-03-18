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Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям

18 марта 2023, 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Главный санитарный врач Омской области распорядился проверить иммунитет населения

Омичей проверят на наличие коллективного иммунитета к опасным инфекциям вирусного, бактериального и паразитарного происхождения. Всего в списке 19 заболеваний.

На сайте Роспотребнадзора Омской области опубликовали распоряжение главного санитарного врача региона Александра Криги. Он поручил проверить иммунитет привитого населения на стойкость к 19 опасным инфекциям, чтобы оценить эффективность вакцин и фактическую защищенность населения от инфекций.

Проверять будут на иммунитет к дифтерии, столбняку, коклюшу, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, полиомелиту, гепатитам типа А и В, менингококку, ветряной оспе, клещевому энцефалиту, клещевому боррелиозу, гриппу, Лихорадке Западного Нила, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, описторхозу, токсокарозу и эхинококкозу.

Мониторинг поручено организовать министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому. Все сыворотки крови будут доставляться в «Центр гигиены и эпидемиологии» для исследования. Иммунитет проверят в разных возрастных группах. Как среди населения, так и среди медиков. Отдельно проверят иммунитет непривитых людей на стойкость к клещевому энцефалиту.

Фото: скриншот сайта Роспотребнадзора Омской области
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#Дарья Зыкова#Омск#Медицина#Инфекция#Иммунитет#Заболевания#Александр Крига#Роспотребнадзор#Исследования#Общество#Новости#Омская область
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