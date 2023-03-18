Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На сайте Роспотребнадзора Омской области опубликовали распоряжение главного санитарного врача региона Александра Криги. Он поручил проверить иммунитет привитого населения на стойкость к 19 опасным инфекциям, чтобы оценить эффективность вакцин и фактическую защищенность населения от инфекций.
Проверять будут на иммунитет к дифтерии, столбняку, коклюшу, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, полиомелиту, гепатитам типа А и В, менингококку, ветряной оспе, клещевому энцефалиту, клещевому боррелиозу, гриппу, Лихорадке Западного Нила, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, описторхозу, токсокарозу и эхинококкозу.
Мониторинг поручено организовать министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому. Все сыворотки крови будут доставляться в «Центр гигиены и эпидемиологии» для исследования. Иммунитет проверят в разных возрастных группах. Как среди населения, так и среди медиков. Отдельно проверят иммунитет непривитых людей на стойкость к клещевому энцефалиту.