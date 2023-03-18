Интересовались вакцинами, следили за стройкой и не могли переписываться. Омск сегодня

Новость № 1. Омичи весь день страдали из-за сбоя в социальной сети «ВКонтакте». Только под вечер сеть начала «приходить в себя». С самого обеда не грузились переписки, не открывались групповые чаты, а при попытке посмотреть мультимедийные записи «вылезала» ошибка загрузки. Вместо окна ввода сообщения появлялось уведомление о том, что «пользователь ограничил круг лиц, которые могут отправлять ему сообщения». Даже если это поле было не в личной переписке, а в групповом чате. Сбои шли по всему миру.