Интересовались вакцинами, следили за стройкой и не могли переписываться. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Новость № 1. Омичи весь день страдали из-за сбоя в социальной сети «ВКонтакте». Только под вечер сеть начала «приходить в себя». С самого обеда не грузились переписки, не открывались групповые чаты, а при попытке посмотреть мультимедийные записи «вылезала» ошибка загрузки. Вместо окна ввода сообщения появлялось уведомление о том, что «пользователь ограничил круг лиц, которые могут отправлять ему сообщения». Даже если это поле было не в личной переписке, а в групповом чате. Сбои шли по всему миру.
Новость № 2. Выяснилось, что построить школу в микрорайоне «Серебряный берег» будет сложнее. Грунт оказался в 4 раза тверже, чем хотелось проектировщикам. Подрядчику придется добавлять еще одну сваебойную установку, поскольку на забивку одной сваи уходит 1000 ударов вместо плановых 250. Дополнительную установку уже монтируют.
Новость № 3. Главный санитарный врач Роспотребнадзора Омской области распорядился провести массовое обследование омичей на стойкость иммунитета к 19 опасным инфекциям. Изучать будут сыворотку крови, чтобы понять, насколько эффективны были вакцины, а также оценить, насколько силен коллективный иммунитет жителей региона. Работа предстоит масштабная. Например, по клещевому энцефалиту будут исследовать и привитых, и непривитых граждан в нескольких возрастных категориях.