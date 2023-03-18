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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Интересовались вакцинами, следили за стройкой и не могли переписываться. Омск сегодня

18 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1. Омичи весь день страдали из-за сбоя в социальной сети «ВКонтакте». Только под вечер сеть начала «приходить в себя». С самого обеда не грузились переписки, не открывались групповые чаты, а при попытке посмотреть мультимедийные записи «вылезала» ошибка загрузки. Вместо окна ввода сообщения появлялось уведомление о том, что «пользователь ограничил круг лиц, которые могут отправлять ему сообщения». Даже если это поле было не в личной переписке, а в групповом чате. Сбои шли по всему миру.

Омичи столкнулись с жестоким сбоем социальной сети «ВКонтакте»
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Новость № 2. Выяснилось, что построить школу в микрорайоне «Серебряный берег» будет сложнее. Грунт оказался в 4 раза тверже, чем хотелось проектировщикам. Подрядчику придется добавлять еще одну сваебойную установку, поскольку на забивку одной сваи уходит 1000 ударов вместо плановых 250. Дополнительную установку уже монтируют.

Добавят установку для свай. В Омске оказалось сложнее строить школу
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Новость № 3. Главный санитарный врач Роспотребнадзора Омской области распорядился провести массовое обследование омичей на стойкость иммунитета к 19 опасным инфекциям. Изучать будут сыворотку крови, чтобы понять, насколько эффективны были вакцины, а также оценить, насколько силен коллективный иммунитет жителей региона. Работа предстоит масштабная. Например, по клещевому энцефалиту будут исследовать и привитых, и непривитых граждан в нескольких возрастных категориях.

Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Роспотребнадзор#Мэрия#ВКонтакте#Строительство школы#Подрядчик#Сбой#Общество#Город#Итоги дня#Новости#Омская область
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