Добавят установку для свай. В Омске оказалось сложнее строить школу

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что мэр Сергей Шелест и прокурор Омска Павел Попов проверили ход работ на значимых стройплощадках.



На главных строительных площадках города и в этот раз не обошлось без сложностей. Ранее мы писали о результатах визита на ул. 6-й Станционную, где возводят дом для переселенцев из аварийного жилья. На отставание подрядчиком от графика отреагировал Павел Попов. Теперь же и мэр сообщил, что в отношении организации будут приниматься жесткие меры, если стройка не ускорится.