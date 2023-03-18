Добавят установку для свай. В Омске оказалось сложнее строить школу

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что мэр Сергей Шелест и прокурор Омска Павел Попов проверили ход работ на значимых стройплощадках.
На главных строительных площадках города и в этот раз не обошлось без сложностей. Ранее мы писали о результатах визита на ул. 6-й Станционную, где возводят дом для переселенцев из аварийного жилья. На отставание подрядчиком от графика отреагировал Павел Попов. Теперь же и мэр сообщил, что в отношении организации будут приниматься жесткие меры, если стройка не ускорится.
«К сожалению, подрядчику ООО „ДСК-3“ пока не удается наверстать наметившееся отставание от графика производства работ. Вместе с прокурором Омска Павлом Валерьевичем Поповым потребовали от руководителя подрядной организации Александра Петровича Макарова увеличить количество занятых на этом объекте специалистов. Резервы у компании имеются. Понимание на словах есть, что будет на деле — увидим», — прокомментировал ситуацию Сергей Шелест.
Еще один объект, строящийся по нацпроекту не покидает зону пристального внимания чиновников. Это школа на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег». Там пока продолжают вбивать сваи. Строители столкнулись с проблемой — грунт слишком твердый и требует в 4 раза больше усилий.
«Трудности есть, но они чисто технические: из-за плотных грунтов на забивку одной сваи уходит 1000 ударов молотом вместо плановых 250», — сообщил Сергей Шелест.
Мэр уточнил, что, подрядчик ООО «Капитал Развитие» для увеличения темпов работ монтирует на объекте дополнительную сваебойную установку.