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Забила мужа поленом. В Омске осудили женщину за преступление 14-летней давности

17 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичке присудили срок за причинение тяжкого вреда здоровью мужа

Поступь правосудия. Женщина получила уголовный срок за ссору с мужем в 2009 году.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Советский районный суд приговорил жительницу Нефтяников к 7 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Суд установил, что зимой 2009 года женщина забила поленом своего мужа. Супруги повздорили, женщина была в состоянии алкогольного опьянения и нанесла мужу не менее 7 ударов поленом по голове и телу. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Вину 59-летняя омичка не признала. Пока приговор в законную силу не вступил.

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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Суд#Тяжкий вред здоровью#Избиение#Общество#Город#Уголовное дело#Новости#Омск#Приговор#Супруги#Алкогольное опьянение
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