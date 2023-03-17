Забила мужа поленом. В Омске осудили женщину за преступление 14-летней давности

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Советский районный суд приговорил жительницу Нефтяников к 7 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Суд установил, что зимой 2009 года женщина забила поленом своего мужа. Супруги повздорили, женщина была в состоянии алкогольного опьянения и нанесла мужу не менее 7 ударов поленом по голове и телу. Мужчина скончался от полученных травм на месте.
Вину 59-летняя омичка не признала. Пока приговор в законную силу не вступил.