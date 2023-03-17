Забила мужа поленом. В Омске осудили женщину за преступление 14-летней давности

Суд установил, что зимой 2009 года женщина забила поленом своего мужа. Супруги повздорили, женщина была в состоянии алкогольного опьянения и нанесла мужу не менее 7 ударов поленом по голове и телу. Мужчина скончался от полученных травм на месте.