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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

За 2 месяца 2023 года на дорогах Омской области погиб 31 человек

17 марта 2023, 09:53
Фото: 1MI
За аналогичный период прошлого года дорожные аварии унесли 24 человеческие жизни.

Город55 разузнал статистику по погибшим и пострадавшим в ДТП в Омской области за январь и февраль текущего года.

Так, по данным, которые мы изучили, за два месяца на дорогах Омска и области погиб 31 человек, еще 452 получили различные травмы.

Всплеск смертельных аварий пришелся на первую половину января, особенно на новогодние каникулы, подробнее об этом ниже по ссылке.

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При этом за аналогичный период 2022 года погибших и пострадавших в авариях было меньше — 24 и 416 человек соответственно.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о том, сколько же всего смертельных аварий произошло в прошлом году.

 

Итоги года. Сколько человек погибли на омских дорогах в ДТП
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