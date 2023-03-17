За 2 месяца 2023 года на дорогах Омской области погиб 31 человек

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Город55 разузнал статистику по погибшим и пострадавшим в ДТП в Омской области за январь и февраль текущего года.
Так, по данным, которые мы изучили, за два месяца на дорогах Омска и области погиб 31 человек, еще 452 получили различные травмы.
Всплеск смертельных аварий пришелся на первую половину января, особенно на новогодние каникулы, подробнее об этом ниже по ссылке.
При этом за аналогичный период 2022 года погибших и пострадавших в авариях было меньше — 24 и 416 человек соответственно.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о том, сколько же всего смертельных аварий произошло в прошлом году.