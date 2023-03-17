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В Усть-Ишимском районе Омской области отменили сделку по продаже причала

17 марта 2023, 03:47
Фото: 1MI
Из-за демонтажа причала могло затопить ближайшие дома.

Арбитражный суд Омской области признал недействительными торги по продаже причала и возможности его последующего демонтажа в Усть-Ишимском районе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Прокуратура Усть-Ишимского района нашла нарушения, допущенные при приватизации причальной стенки. Поводом для проверки стали обращения местных жителей. Причальную стенку передали в частные руки, новый владелец собирался ее демонтировать. Но такие работы могли бы размыть береговую линию Иртыша и повредить стоящие там дома.

Причал долго не использовали по назначению. При этом никаких мер по консервации управление Росимущества в Омской области не принимало. Объект передали частнику без каких-либо обременений обязательствами по ее использованию.

Торги признали недействительными. Исковое заявление прокуратуры суд полностью удовлетворил.

Ранее мы писали, что причал нельзя сносить не потому, что заявок не было, а из-за возможного затопления села. Причал стоял там 50 лет, и мог бы стоять еще столько же, как считают специалисты:

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Росимущество#Причал#Причальные стенки#Омская область#Усть-Ишим#Усть-Ишимский район#Омск
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