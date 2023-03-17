В Усть-Ишимском районе Омской области отменили сделку по продаже причала

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Арбитражный суд Омской области признал недействительными торги по продаже причала и возможности его последующего демонтажа в Усть-Ишимском районе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Усть-Ишимского района нашла нарушения, допущенные при приватизации причальной стенки. Поводом для проверки стали обращения местных жителей. Причальную стенку передали в частные руки, новый владелец собирался ее демонтировать. Но такие работы могли бы размыть береговую линию Иртыша и повредить стоящие там дома.
Причал долго не использовали по назначению. При этом никаких мер по консервации управление Росимущества в Омской области не принимало. Объект передали частнику без каких-либо обременений обязательствами по ее использованию.
Торги признали недействительными. Исковое заявление прокуратуры суд полностью удовлетворил.
Ранее мы писали, что причал нельзя сносить не потому, что заявок не было, а из-за возможного затопления села. Причал стоял там 50 лет, и мог бы стоять еще столько же, как считают специалисты: