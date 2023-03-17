В Омской области пройдет прощание с погибшим участником СВО

Дмитрий отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» в декабре прошлого года. Посмертно он награжден Медалью за отвагу. Прощание состоится завтра, 18 марта у памятника в селе Мельничное. Начнется церемония в 12:00.