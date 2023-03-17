В Омской области пройдет прощание с погибшим участником СВО

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Администрация Дружинского сельского поселения сообщила, что 26 февраля в зоне проведения СВО погиб 36-летний уроженец села Мельничное Дмитрий Василенко.
Дмитрий отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» в декабре прошлого года. Посмертно он награжден Медалью за отвагу. Прощание состоится завтра, 18 марта у памятника в селе Мельничное. Начнется церемония в 12:00.
Редакция выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.