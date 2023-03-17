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В Омской области пройдет прощание с погибшим участником СВО

17 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Дмитрий Василенко погиб в зоне спецоперации, будучи наемником ЧВК «Вагнер».

Администрация Дружинского сельского поселения сообщила, что 26 февраля в зоне проведения СВО погиб 36-летний уроженец села Мельничное Дмитрий Василенко.

Дмитрий отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» в декабре прошлого года. Посмертно он награжден Медалью за отвагу. Прощание состоится завтра, 18 марта у памятника в селе Мельничное. Начнется церемония в 12:00.

Редакция выражает соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

#Дарья Зыкова#Сво#Гибель#ЧВК "Вагнер"#Спецоперация#Некролог#Прощание#Общество#Новости#Омский район#Омская область#Омск
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