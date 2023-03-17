В Омске задержали организатора прямых трансляций для взрослых

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в одном из банных комплексов города был задержан омич, зарабатывающий на организации прямых порнотрансляций в интернете.
Прямые эфиры с запрещенным контентом мужчина вел прямо у себя дома, а также в 3-х арендованных квартирах. Трансляции были ориентированы на пользователей зарубежных интернет-сервисов. Полицейские изъяли компьютерную технику, камеры, флеш-карты и телефоны.
В полицию вместе со злоумышленником доставили 2-х администраторов, которые работали в этих студиях и 5 «актрис». За съемки женщины получали от 60 до 200 тысяч рублей в месяц.
Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 УК РФ.