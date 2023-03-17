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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Омске задержали организатора прямых трансляций для взрослых

17 марта 2023, 09:15
Фото: Город55
В полицию вместе со злоумышленником доставили 2-х администраторов, которые работали в этих студиях и 5 «актрис».

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в одном из банных комплексов города был задержан омич, зарабатывающий на организации прямых порнотрансляций в интернете.

Прямые эфиры с запрещенным контентом мужчина вел прямо у себя дома, а также в 3-х арендованных квартирах. Трансляции были ориентированы на пользователей зарубежных интернет-сервисов. Полицейские изъяли компьютерную технику, камеры, флеш-карты и телефоны.

В полицию вместе со злоумышленником доставили 2-х администраторов, которые работали в этих студиях и 5 «актрис». За съемки женщины получали от 60 до 200 тысяч рублей в месяц.

Сейчас мужчина находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 УК РФ.

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Фото: Управление МВД России по Омской области (скриншот видео)
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#Ксения Карагодина#Видео#Общество#Город#Происшествия#Задержание#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Россия
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