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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Омске в середине апреля проведут общегородской субботник

17 марта 2023, 03:08
Фото: Город55
Также определены даты месячников чистоты в этом году.

В Омске 15 апреля пройдет общегородской субботник. Соответствующий проект постановления за подписью мэра Сергея Шелеста опубликован на сайте администрации города. Также определены даты месячников чистоты.

«Провести с 10 апреля по 7 мая 2023 года, с 11 сентября по 8 октября 2023 года месячники, а также 15 апреля и 7 октября 2023 года субботники по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска», — говорится в документе.

До 7 апреля администрациям округов и профильным департаментам необходимо сформировать список объектов для озеленения в этом году. 

Ранее Город55 сообщал, что мэрия планирует закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей для Советского и Кировского округов. Первые в этом сезоне цветы обещают высадить возле мемориалов в начале мая.

Для двух округов Омска планируют закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей
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#Евгений Игишев#Субботник#Месячник#Сергей шелест#Мэрия#Мэрия Омска#Благоустройство#Благоустройство города#Общество#Город#Омск
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