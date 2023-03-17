Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
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Updated Сегодня, 04:37
В Омске 15 апреля пройдет общегородской субботник. Соответствующий проект постановления за подписью мэра Сергея Шелеста опубликован на сайте администрации города. Также определены даты месячников чистоты.
«Провести с 10 апреля по 7 мая 2023 года, с 11 сентября по 8 октября 2023 года месячники, а также 15 апреля и 7 октября 2023 года субботники по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска», — говорится в документе.
До 7 апреля администрациям округов и профильным департаментам необходимо сформировать список объектов для озеленения в этом году.
Ранее Город55 сообщал, что мэрия планирует закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей для Советского и Кировского округов. Первые в этом сезоне цветы обещают высадить возле мемориалов в начале мая.