В Омске с велосипедиста взыщут 314 тысяч рублей на лечение сбитой женщине

24 мая позапрошлого года велосипедист сбил женщину на тротуаре, на ул. Герцена. Она получила многочисленные травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести и обратилась в суд. Женщина хотела получить возмещение за лечение и компенсацию морального вреда в сумме на 314 тыс. рублей. Первая инстанция удовлетворила требования частично и обязала велосипедиста выплатить 105 тыс. рублей.