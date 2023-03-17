В Омске с велосипедиста взыщут 314 тысяч рублей на лечение сбитой женщине

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что апелляцию о заниженной сумме морального вреда приняли в судебной коллегии Омского облсуда. Первая инстанция лишь частично удовлетворила требования потерпевшей, поэтому прокурор обратился в вышестоящий суд.
24 мая позапрошлого года велосипедист сбил женщину на тротуаре, на ул. Герцена. Она получила многочисленные травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести и обратилась в суд. Женщина хотела получить возмещение за лечение и компенсацию морального вреда в сумме на 314 тыс. рублей. Первая инстанция удовлетворила требования частично и обязала велосипедиста выплатить 105 тыс. рублей.
Прокурор внес апелляционное представление из-за несогласия с принятым решением. Судебная коллегия облсуда согласилась с выводами прокурора и постановила взыскать с велосипедиста полную сумму.