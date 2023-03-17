Ужесточение приговора убийцам, интимный салон и порнотрансляции. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость №1. Омские прокуроры обжаловали приговор убийцам из Юрьевки
Сегодня, 17 марта, прокуратура оспорила в апелляционном порядке приговор двум подросткам за совершение тройного убийства. Участвующий в деле гособвинитель принял решение об оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного наказания обоим осужденным. Напомним, суд признал подростков виновными в убийстве с особой жестокостью трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Молодому человеку назначили наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а его 15-летней девушке — 6 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Трагедия случилась 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Тела супругов и их 10-летней дочери со множественными ножевыми ранениями нашли прямо в их доме. Убитая девочка была инвалидом детства.
Новость №2. Омские полицейские накрыли несколько интимных салонов
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отношении двоих омских предпринимателей возбуждены два уголовных дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». На Кирова, Учебной, Степанца и Орджоникидзе 35-летний омич снимал нежилые помещения для массажного салона, где по факту 26 девушек оказывали интимные услуги. А 42-летний предприниматель устроил «массажный» салон на ул. Полковой. Там «работали» 16 девушек. На время расследования уголовных дел одному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второго отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Новость №3. В Омске арестовали организатора прямых трансляций для взрослых
Управление МВД России по Омской области сообщает, что в одном из банных комплексов города был задержан и впоследствии взят под стражу омич, который зарабатывал на организации прямых порнотрансляций в интернете. Прямые эфиры с запрещенным контентом проходили у него дома, а также в трех арендованных квартирах. Трансляции были ориентированы на зарубежных пользователей. В участок вместе со злоумышленником доставили 5 «актрис» и двух администраторов. За съемки женщинам платили от 60 до 200 тысяч рублей в месяц. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 УК РФ.