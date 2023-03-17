Ужесточение приговора убийцам, интимный салон и порнотрансляции. Омск сегодня

Управление МВД России по Омской области сообщает, что в одном из банных комплексов города был задержан и впоследствии взят под стражу омич, который зарабатывал на организации прямых порнотрансляций в интернете. Прямые эфиры с запрещенным контентом проходили у него дома, а также в трех арендованных квартирах. Трансляции были ориентированы на зарубежных пользователей. В участок вместе со злоумышленником доставили 5 «актрис» и двух администраторов. За съемки женщинам платили от 60 до 200 тысяч рублей в месяц. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 УК РФ.