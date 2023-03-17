Турчак: Второй доклад рабочей группы по СВО президенту готов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Также были внесены предложения по развитию оборонно-промышленного комплекса.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о подготовке ряда законодательных инициатив, которые были представлены на выездном заседании группы, которое прошло в Краснодарском крае на базе войсковой части. Их направят президенту России Владимиру Путину 17 марта, пишет rostovgazeta.ru.
Турчак обратил внимание на то, что сейчас идет работа над проектом закона о прекращении кредитных обязательств родителей участников спецоперации, которые погибли в ходе боевых действий, являющихся созаемщиками по кредиту. Еще одна инициатива связана с уточнением положений по погашению военной ипотеки погибших бойцов.
На заседании был представлен законопроект, который направлен на решение проблемы, связанной с лишением права на жилье семьи сотрудника органов внутренних дел, вставшего на учет на получение жилья во время службы и потом вышедшего на пенсию, при его гибели в СВО.
На законодательном уровне предлагается установить порядок расторжения срочных трудовых договоров с участниками спецоперации по аналогии с процедурой, применяемой в отношении беременных и женщин в декрете.
Кроме этого, в доклад главе государства включат инициативу о введении Дня ветерана боевых действий. Эту дату предлагают отмечать 1 июля.
Специальную программу предлагают разработать и для реабилитации раненых бойцов. Заниматься этим будет несколько ведомств. Основной акцент в программе сделают на спортивной реабилитации военнослужащих, которые были демобилизованы из зоны боевых действий. Для занятий планируют привлечь спортсменов-паралимпийцев.
Ещё один вопрос касается медгарантий участников спецоперации, включая лекарственное обеспечение. Как считают участники рабочей группы, при их предоставлении необходимо придерживаться единого подхода вне зависимости от воинского подразделения.
На заседании отметили и необходимость изменений закона о банкротстве. По мнению авторов инициативы, важно исключить возможность блокировки финансовыми управляющими расчетных счетов должников - участников спецоперации, на которые зачисляются боевые выплаты.
В повестку заседания был включен вопрос о развитии оборонно-промышленного комплекса. В рамках этого направления было предложено наладить взаимодействие отделов техконтроля и военпредов Минобороны на период спецоперации.
Кроме этого, предлагается разработать механизм привлечения к ответственности исполнителей и военпредов оборонного ведомства за сорванные гособоронзаказы и изменить положение о госрегулировании цен на продукцию оборонно-промышленного комплекса - установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.
В рабочую группу по-прежнему поступают жалобы, связанные с доукомплектованием и обеспечением. Некоторые обращения касаются работы военкоматов, подытожил Андрей Турчак. Для решения данных вопросов будет проведено отдельное заседание.