Стало известно, кто построит новую дорогу в Советском округе Омска

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
За реализацию нового инфраструктурного объекта в Омске возьмется «Газпромнефть — Дорожное строительство». Специализированное предприятие «Газпром нефти» было создано в 2021 году. Оно выполняет полный цикл дорожно-строительных работ и имеет собственный парк специализированной техники как для дорожного строительства, так и для производства материалов.
Строительство новой автомобильной дороги — важный инфраструктурный проект Омска, отметил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.
«Мы обеспечим полный цикл строительства дороги — от проектно-изыскательских работ до укладки дорожного полотна. При этом соблюдая технологию и осуществляя контроль качества на каждом этапе», — подчеркнул он.
Автодорога является частью городского генплана, она соединит районы северного промышленного узла и обеспечит подъезд к территории особой экономической зоны «Авангард».
«Особая экономическая зона расширяется, к нам присоединяются новые резиденты. Выгодное размещение „Авангарда“ на пересечении транспортных магистралей дает предприятиям преимущество для выстраивания логистики. Соответственно, развивая транспортную инфраструктуру, мы создаем благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в области промышленного производства», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Авангард Виктор Соболев.
Напомним, инвестором проекта выступает «Газпромнефть — Графитек», которая является резидентом зоны и возводит новый производственный комплекс. Позже компания обязалась передать дорогу в собственность города.