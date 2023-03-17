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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Стало известно, кто построит новую дорогу в Советском округе Омска

17 марта 2023, 04:25
Фото: Газпромнефть-Дорожное строительство
Новая дорога протяженностью 4,2 км и соединит Комбинатскую и Новоалександровскую улицы. По ней омичи смогут быстро добираться до Красноярского тракта и особой экономической зоны «Авангард».

За реализацию нового инфраструктурного объекта в Омске возьмется «Газпромнефть — Дорожное строительство». Специализированное предприятие «Газпром нефти» было создано в 2021 году. Оно выполняет полный цикл дорожно-строительных работ и имеет собственный парк специализированной техники как для дорожного строительства, так и для производства материалов.

Строительство новой автомобильной дороги — важный инфраструктурный проект Омска, отметил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

«Мы обеспечим полный цикл строительства дороги — от проектно-изыскательских работ до укладки дорожного полотна. При этом соблюдая технологию и осуществляя контроль качества на каждом этапе», — подчеркнул он.

Автодорога является частью городского генплана, она соединит районы северного промышленного узла и обеспечит подъезд к территории особой экономической зоны «Авангард».

«Особая экономическая зона расширяется, к нам присоединяются новые резиденты. Выгодное размещение „Авангарда“ на пересечении транспортных магистралей дает предприятиям преимущество для выстраивания логистики. Соответственно, развивая транспортную инфраструктуру, мы создаем благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в области промышленного производства», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Авангард Виктор Соболев.

Напомним, инвестором проекта выступает «Газпромнефть — Графитек», которая является резидентом зоны и возводит новый производственный комплекс. Позже компания обязалась передать дорогу в собственность города.

В Омске построят новую дорогу к особой экономической зоне «Авангард»
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#Общество#Экономика#Строительство#Омск#Омская область
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