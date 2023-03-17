Стало известно, кто построит новую дорогу в Советском округе Омска

За реализацию нового инфраструктурного объекта в Омске возьмется «Газпромнефть — Дорожное строительство». Специализированное предприятие «Газпром нефти» было создано в 2021 году. Оно выполняет полный цикл дорожно-строительных работ и имеет собственный парк специализированной техники как для дорожного строительства, так и для производства материалов.