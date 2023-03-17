Сомнолог: Просмотр сериалов перед сном помогает организму успокоиться

Он пояснил, что сегодня специалисты положительно оценивают такие «киносеансы» перед сном, так как это является хорошим вариантом отвлечения от активной деятельности днем и способствует переключению организма на более спокойный режим. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.