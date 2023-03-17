Сомнолог: Просмотр сериалов перед сном помогает организму успокоиться

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Он пояснил, что сегодня специалисты положительно оценивают такие «киносеансы» перед сном, так как это является хорошим вариантом отвлечения от активной деятельности днем и способствует переключению организма на более спокойный режим. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
По словам врача, сюжет не имеет значения, важно лишь постоянно повторяющееся действие. Однако положительное влияние на организм окажут только те сериалы, которые человеку нравятся, и в которых нет будоражащих сцен, резюмировал Полуэктов.