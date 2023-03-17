Сноубордист из Омска, прокатившийся по центру города, оплатил штрафов на 150 тысяч

Напомним, омич прокатился по центру города на сноуборде, зацепившись за автомобиль на прошлой неделе. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео может собрать просмотров в социальных сетях. Полицейские установили личность нарушителей, свою вину они отрицать не стали. 24-летнего водителя автомобиля привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей, а 34-летнего сноубордиста за нарушения ПДД пешеходом.