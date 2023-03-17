Сноубордист из Омска, прокатившийся по центру города, оплатил штрафов на 150 тысяч

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Экстримал, прокатившийся на сноуборде по центру Омска, оплатил более 50 административных штрафов, сообщили в службе судебных приставов. Всего мужчине пришлось выложить более 150 тысяч рублей.
Выяснилось, что у омича с июня 2022 года по март 2023 года накопилось 57 неоплаченных протоколов. В основном, это штрафы за превышение скорости. Когда приставы приняли решение арестовать автомобиль мужчины, он пожелал погасить задолженность в полном объеме и 10 марта предоставил соответствующие платежные документы.
За несвоевременную оплату штрафов на должника составили еще четыре протокола за «уклонение от исполнения административного наказания». Максимальное наказание по этой статье КоАП составляет 15 суток ареста.
Напомним, омич прокатился по центру города на сноуборде, зацепившись за автомобиль на прошлой неделе. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео может собрать просмотров в социальных сетях. Полицейские установили личность нарушителей, свою вину они отрицать не стали. 24-летнего водителя автомобиля привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей, а 34-летнего сноубордиста за нарушения ПДД пешеходом.