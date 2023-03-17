Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Сначала лук, теперь огурцы. В Омске значительно снизились цены на овощи

17 марта 2023, 13:43
Фото: Город55

В Омске почти на 10% подешевели огурцы

Снижение стоимости показал мониторинг цен на товары повседневного спроса.

В департаменте городской экономической политики Администрации Омска сообщили, что за период с 7 по 14 марта стоимость свежих огурцов уменьшилась на 9,3%.

Отметим, что регулярно с наступлением весны огурцы дешевеют, так как их в больших количествах начинают выращивать в тепличных хозяйствах. За лето огурцы и помидоры постепенно доходят до минимальной цены. А к концу лета тоже самое происходит с ценами на картофель, морковь и лук.

Исследование цен говорит о том, что с начала года в регионе поддерживается стабильная ценовая ситуация.

«Цены снизились, не изменились или изменились незначительно на 51 товар из 68, это 75% от общего перечня товаров повседневного спроса, входящих в мониторинг.
Ни на один товар из перечня цены не выросли более чем на 4,3%», — уточнили в департаменте.
В Омске впервые с весны подешевел репчатый лук
Узнать подробнее
Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Цены#Овощи#Общество#Город#Происшествия#Деньги#Новости#Омская область#Россия
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Омской области
Вчера, 04:49
Кадровый дефицит. Чем обернется нехватка педагогов в омских школах
Сегодня, 06:46
Картодром, на котором ребенку оторвало два пальца, признали установленным незаконно
Сегодня, 06:45
За 2 месяца 2023 года на дорогах Омской области погиб 31 человек
Сегодня, 09:53
Омскую «Дирекцию по обслуживанию здравоохранения» возглавила Юлия Миронова
Сегодня, 09:20
Виктор Шкуренко вложился в фирму Виктора Скуратова
Сегодня, 10:31