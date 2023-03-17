Сначала лук, теперь огурцы. В Омске значительно снизились цены на овощи

Отметим, что регулярно с наступлением весны огурцы дешевеют, так как их в больших количествах начинают выращивать в тепличных хозяйствах. За лето огурцы и помидоры постепенно доходят до минимальной цены. А к концу лета тоже самое происходит с ценами на картофель, морковь и лук.