Сначала лук, теперь огурцы. В Омске значительно снизились цены на овощи

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В департаменте городской экономической политики Администрации Омска сообщили, что за период с 7 по 14 марта стоимость свежих огурцов уменьшилась на 9,3%.
Отметим, что регулярно с наступлением весны огурцы дешевеют, так как их в больших количествах начинают выращивать в тепличных хозяйствах. За лето огурцы и помидоры постепенно доходят до минимальной цены. А к концу лета тоже самое происходит с ценами на картофель, морковь и лук.
Исследование цен говорит о том, что с начала года в регионе поддерживается стабильная ценовая ситуация.
«Цены снизились, не изменились или изменились незначительно на 51 товар из 68, это 75% от общего перечня товаров повседневного спроса, входящих в мониторинг.
Ни на один товар из перечня цены не выросли более чем на 4,3%», — уточнили в департаменте.