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Смертельная инфекция. В Калачинском районе Омской области ввели карантин по бешенству

17 марта 2023, 02:43
Фото: 1MI
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В Калачинском районе Омской ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры будут действовать два месяца

В Калачинском районе на два месяца ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Ушаковым, опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Установить на срок до 13 мая 2023 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — говорится в документе.

Очаг заражения нашли в деревне Новый Ревель. На время карантина здесь запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним людям, ввозить и вывозить животных, снимать шкуры с трупов КРС.

В Калачинском районе в этот период также запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее Город55 сообщал, что в Павлоградском районе до 1 мая ввели ограничения из-за бешенства. Очагом инфекции стало село Логиновка.

До следующего года. В Омской области ввели карантин из-за смертельной болезни
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#Евгений Игишев#Карантин#Бешенство#Ограничения#Ограничительные меры#Общество#Омск#Омская область#Калачинский район
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