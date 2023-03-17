Слишком мягко. Омские прокуроры обжаловали приговор убийцам из Юрьевки

Напомним, что страшная трагедия произошла 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Утром в частном доме были найдены тела убитых супругов и их 10-летней дочери. На их телах были множественные ножевые ранения. Отметим, что убитая девочка была инвалидом детства.