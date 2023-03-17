Слишком мягко. Омские прокуроры обжаловали приговор убийцам из Юрьевки

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:52
Стало известно, что сегодня, 17 марта, прокуратура оспорила в апелляционном порядке приговор 2-м подросткам за совершение тройного убийства. Участвующий в деле гособвинитель принял решение об оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного наказания обоим осужденным.
2 марта 2023 года суд признал подростков виновными в убийстве с особой жестокостью 3-х человек, в том числе малолетнего ребенка.
Юноше назначили наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а 15-летней подруге — 6 лет 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.
Напомним, что страшная трагедия произошла 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Утром в частном доме были найдены тела убитых супругов и их 10-летней дочери. На их телах были множественные ножевые ранения. Отметим, что убитая девочка была инвалидом детства.